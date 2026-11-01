Возраст 18+
Стендап
Про событие
Иван Бобровников — участник шоу «Не спать», StandUp на ТНТ, участник Roast Battle на Labelcom, а также резидент шоу «Токсики». Его выступления часто затрагивают темы семьи, детей и быта, иногда содержат контент категории 18+. Ерёма Акмолдаев — комик с большим опытом и регалиями, участник таких шоу как: Открытый микрофон на ТНТ и Open mic VK Видео. А так же участник Высшей лиги КВН на Первом канале.
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