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Бобровников и Акмолдаев. Стендап концерт

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Иван Бобровников — участник шоу «Не спать», StandUp на ТНТ, участник Roast Battle на Labelcom, а также резидент шоу «Токсики». Его выступления часто затрагивают темы семьи, детей и быта, иногда содержат контент категории 18+. Ерёма Акмолдаев — комик с большим опытом и регалиями, участник таких шоу как: Открытый микрофон на ТНТ и Open mic VK Видео. А так же участник Высшей лиги КВН на Первом канале.

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