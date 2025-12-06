Мастер-класс по макияжу с визажистом Дарьей Калашниковой. Тема: макияж «Голливуд», стрелки и красные губы. На мастер-классе каждая участница сама под руководством Дарьи сделает себе макияж. После будет мини-фотосессия для каждой участницы от фотографа Татьяны Гузенко. Также на мастер-классе тебя ждёт фуршет и шампанское:)