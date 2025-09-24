Bearbrick Art | Ballon Dog
Притомский проспект, 3А
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Создай своего эксклюзивного мишку или собачку в технике fluid art. Все материалы предоставляются. Записаться на занятие можно по номеру телефона +8 (958) 094-07-70
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