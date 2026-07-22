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Барахолка. Фестиваль-концерт

Редакция
пр. Октябрьский, 28

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Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Вечер случайных находок, громких открытий и вещей, которые неожиданно становятся важными. На одной сцене встретятся музыканты из Кемерово, Томска и Новосибирска, чтобы собрать из разных жанров, настроений и историй единое представление. Пять совершенно разных музыкальных проектов представят свои авторские программы: от тяжёлых гитарных рифов до цифрового безумия авант-попа и экспериментального речитатива. Барахолка — это место, где среди множества вещей можно найти нечто особенное. Так и здесь: каждая группа, каждый номер и каждый выход на сцену становятся отдельной находкой, которая может удивить, рассмешить, вдохновить или остаться в памяти надолго. Это событие для тех, кто любит живую музыку, независимую сцену, необычные форматы и атмосферу, в которой никогда не знаешь, что ждёт тебя за следующим поворотом.

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