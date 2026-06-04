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Про событие
Аудиоспектакль-прогулка по историческому центру города. В точке старта участникам выдадут наушники и карты. При себе нужно иметь заряженные телефоны с возможностью qr-сканирования. Дресс-код: одежда и обувь, удобные для прогулки. Группу будет сопровождать гид. Вход свободный в рамках фестиваля «Театральный поезд». Подробности о событии здесь: https://kaverafisha.ru/kemerovo/events/teatralnyy-poezd-315972
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