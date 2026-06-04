Всероссийский проект, посвящённый 150-летию Союза театральных деятелей России. Кемерово — одна из остановок «восточного маршрута» поезда (Владивосток—Москва). Ты увидишь спектакли коллективов из Красноярска и Лесосибирска — как на театральных сценах, так и на открытых площадках. В программе: • уличные спектакли; • мастер-классы и образовательные мероприятия; • творческие встречи; • интерактивная локация «Живой театр» на театральной площади. На некоторые спектакли билеты приобретаются отдельно. Подробности на сайте