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Театральный поезд

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Про событие

Всероссийский проект, посвящённый 150-летию Союза театральных деятелей России. Кемерово — одна из остановок «восточного маршрута» поезда (Владивосток—Москва). Ты увидишь спектакли коллективов из Красноярска и Лесосибирска — как на театральных сценах, так и на открытых площадках. В программе: • уличные спектакли; • мастер-классы и образовательные мероприятия; • творческие встречи; • интерактивная локация «Живой театр» на театральной площади. На некоторые спектакли билеты приобретаются отдельно. Подробности на сайте

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