Арт-терапия с практикой «Текущее и желаемое». Вместе с арт-терапевтом ты сможешь определить свои главные желания и узнаешь как их достичь. А ещё нарисуешь картину и получишь ответ на свой вопрос от метафорических карт. Фуршет входит в стоимость Запись в тг @tata_guzenk