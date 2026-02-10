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Арт-завтрак

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Кузбасская улица, 10

Начало:

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1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Арт-терапия с практикой «Текущее и желаемое». Вместе с арт-терапевтом ты сможешь определить свои главные желания и узнаешь как их достичь. А ещё нарисуешь картину и получишь ответ на свой вопрос от метафорических карт. Фуршет входит в стоимость Запись в тг @tata_guzenk

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