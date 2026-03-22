Творческая вечеринка в стиле знаменитого сериала 00-х. Будешь декорировать шкатулки, смотреть первую и последнюю серию сериала, танцевать танцы под любимые треки и ностальгировать. Также в программе фотограф, фуршет и игристое, а в конце вечера квиз по сериалу с подарками. Стоимость: 2200р, если с подругой — то по 2000р с человека Запись в тг @tata_guzenk