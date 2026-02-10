Мастер-класс по созданию дофаминовых украшений с индивидуальным дизайном. Своими руками ты сделаешь аксессуар на выбор: - Колье полностью из малинок/лимонов, с натуральными камнями или жемчугом Майорка 2500 р - Колье чокер из ювелирного хрусталя с малинкой или лимонами 1900 р - Браслет из малинок/лимонов, с натуральными камнями или жемчугом Майорка 1900 р - Браслет-цепочка с подвесками малинками/лимонами 1500 р - Цепочка с подвеской (лимон или малинка) 1000 р - Серьги 1300 р - Обвес на сумку с малинкой или лимонами с бусинами 1900 р - Кольцо 900 р - обвес на сумку из полимерной гляны 1900 р Запись в тг @tata_guzenk