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Мастер-класс по украшениям из полимерной глины

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Кузбасская улица, 10

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от 900₽ до 2500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по созданию дофаминовых украшений с индивидуальным дизайном. Своими руками ты сделаешь аксессуар на выбор: - Колье полностью из малинок/лимонов, с натуральными камнями или жемчугом Майорка 2500 р - Колье чокер из ювелирного хрусталя с малинкой или лимонами 1900 р - Браслет из малинок/лимонов, с натуральными камнями или жемчугом Майорка 1900 р - Браслет-цепочка с подвесками малинками/лимонами 1500 р - Цепочка с подвеской (лимон или малинка) 1000 р - Серьги 1300 р - Обвес на сумку с малинкой или лимонами с бусинами 1900 р - Кольцо 900 р - обвес на сумку из полимерной гляны 1900 р Запись в тг @tata_guzenk

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