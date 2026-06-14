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Архетипы модных домов
Советский проспект, 49А
Начало:
Завершение:
1300₽
Возраст 18+
Про событие
Новая встреча от «Кутюрной» с психологом Екатериной Петровой. Почему людей тянет к одним брендам, а мимо других все проходят? На встрече узнаешь о том, что стоит за любовью к определённой эстетике. Как мода связана с внутренним миром, архетипами и скрытыми задачами. Разберёшь: - какие архетипы живут внутри модных домов (и внутри тебя) - почему тебя тянет к разной эстетике - как через одежду ты выражаешь, маскируешь или компенсируешь себя Это лекция не про тренды. Про людей — через моду. Места ограничены. Запись обязательна.
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