Новая встреча от «Кутюрной» с психологом Екатериной Петровой. Почему людей тянет к одним брендам, а мимо других все проходят? На встрече узнаешь о том, что стоит за любовью к определённой эстетике. Как мода связана с внутренним миром, архетипами и скрытыми задачами. Разберёшь: - какие архетипы живут внутри модных домов (и внутри тебя) - почему тебя тянет к разной эстетике - как через одежду ты выражаешь, маскируешь или компенсируешь себя Это лекция не про тренды. Про людей — через моду. Места ограничены. Запись обязательна.