Опытный комик из Таджикистана, участник шоу «Комьюнити» на VK видео от Medium Quality. Амир никого не оставляет равнодушным своей харизмой и постоянно погружает зрителя в свои шутки, будто в настоящий комедийный фильм. В своих монологах делится личным опытом работы в медицине, поднимает темы адаптации иностранцев в России, а также с юмором раскрывает культурные особенности родной страны — через яркие, образные и живые шутки, такие же насыщенные, как настоящий таджикский плов. Сбор гостей с 19:00