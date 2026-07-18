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Амир Шамсиев

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Опытный комик из Таджикистана, участник шоу «Комьюнити» на VK видео от Medium Quality. Амир никого не оставляет равнодушным своей харизмой и постоянно погружает зрителя в свои шутки, будто в настоящий комедийный фильм. В своих монологах делится личным опытом работы в медицине, поднимает темы адаптации иностранцев в России, а также с юмором раскрывает культурные особенности родной страны — через яркие, образные и живые шутки, такие же насыщенные, как настоящий таджикский плов. Сбор гостей с 19:00

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