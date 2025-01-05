ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Зимний концерт «Октава»

Лядской сад

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

5 января впервые пройдёт вечер музыки «Октава» в зимнем формате. Хедлайнер вечера — группа ARTEMIEV Московская группа, основанная музыкантом, актёром и автором песен Павлом Артемьевым. Поддержку им составит артистка лейбла Yummy Music — Elina. Новый проект о жизни татарской женщины в современных реалиях. В своих песнях она раскрывает важные темы для общества: любовь к себе, работа над отношениями с окружающим миром.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Убийцы
Убийцы

1000₽

Отстань от себя
Отстань от себя

от 380₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1500₽

Перемотка
Выбор редакции
Перемотка

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста