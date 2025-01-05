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5 января впервые пройдёт вечер музыки «Октава» в зимнем формате. Хедлайнер вечера — группа ARTEMIEV Московская группа, основанная музыкантом, актёром и автором песен Павлом Артемьевым. Поддержку им составит артистка лейбла Yummy Music — Elina. Новый проект о жизни татарской женщины в современных реалиях. В своих песнях она раскрывает важные темы для общества: любовь к себе, работа над отношениями с окружающим миром.
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