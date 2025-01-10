Смена эколагеря пройдёт на территории Голубых озёр и в глэмпинге «Лес и Река», расположенном в часе езды от Казани, в поселке Крутушка. Всех участников ждёт комфортное проживание в домах, на красивой и уютной базе и активная зимняя программа. В программе: экскурсии по Голубым озерам, мастер-классы, настольные игры, интерактивная Рождественская программа, вечер у костра на бивуачной поляне, прогулки на лыжах, катание на лошадях, теплая атмосфера, а также приключения и новые друзья. Что взять с собой: перекус и чай с термосом, тёплую одежду, термобелье, болоневые штаны, средства личной гигиены, полотенце, перекус, пижаму и другую удобную одежду. Важная информация! Выезд из Казани 10 января в 10:00. Возвращение 11 января в 15:00-15:30. Трансфер предоставляется, питание включено. Событие платное: стоимость участия 5000 рублей. После регистрации и оплаты тебя добавят в чат мероприятия в течение двух дней. Количество мест ограничено: 40 человек. Места в домиках распределяются организаторами: проживание в домиках в двуместных комнатах и в общей гостиной. 1 номер телефона = 1 регистрация.