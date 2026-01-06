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Зима, чудо и демоны: добрая и страшная рождественская мистерия

Творческая лаборатория «Угол»
улица Парижской Коммуны, 25/39

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Лекция и ридинг от Екатерины Петровой в рамках проекта «культура повседневности». Время волшебства — так называют период от Рождества до Крещения. Именно тогда и происходит действие рождественских рассказов, в которых герои ждут, верят и надеются на чудо. А ещё это время демонов и бесов, искушающих человеческую душу. Из лекции ты узнаешь: - Как вообще появились рождественские рассказы и причём здесь язычество? - Почему истории про чудеса бывают страшными и жуткими? - Зачем в своих рождественских рассказах Диккенс убил девочку со спичками, а Достоевский — мальчика-сироту? - Как «Красное Рождество» показывали в советской литературе? - Каким видят чудо современные российские авторы? Приходи читать и обсуждать рождественские рассказы и узнавать, как чудо возникает буквально из воздуха.

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