Пошлые шутки — Да! Грязные шутки — Да! Чёрный юмор — Да! В этот день снимаются все рамки и границы для юмора. Комики выступают с лучшим материалом на самые откровенные темы, а ты не стесняешься смеяться. Полное расписание StandUp выступлений можно посмотреть по кнопке выше.