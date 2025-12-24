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Жёстче, чем StandUp

Тринити
улица Баумана, 44/8

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Пошлые шутки — Да! Грязные шутки — Да! Чёрный юмор — Да! В этот день снимаются все рамки и границы для юмора. Комики выступают с лучшим материалом на самые откровенные темы, а ты не стесняешься смеяться. Полное расписание StandUp выступлений можно посмотреть по кнопке выше.

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