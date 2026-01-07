По большому счёту все уже устали от ванильных и зацензуренных комиков и жаждут большей откровенности. На этом шоу снимаются все рамки и границы для юмора. Никаких косых взглядов и осуждений! Комики выступают с лучшим материалом на самые откровенные темы, а ты не стесняешься смеяться.