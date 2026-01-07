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  1. Казань
  2. События

Жёстче, чем StandUp

Хофбройхаус, улица Кави Наджми, 8

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 900₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

По большому счёту все уже устали от ванильных и зацензуренных комиков и жаждут большей откровенности. На этом шоу снимаются все рамки и границы для юмора. Никаких косых взглядов и осуждений! Комики выступают с лучшим материалом на самые откровенные темы, а ты не стесняешься смеяться.

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Комментарии

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Филип
21 декабря 2024, 22:57

Заведение Nebar просто замечательное Что могу сказать по поводу выступления, я не скажу что это прям ВАУ Своих денег стоит ровно в половину стоимости

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