ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Женский след в истории архитектуры: музы, партнёры, патронессы. Лекция с дегустацией вина

Anna Bistrot, улица Бутлерова, 39/18

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

Лекция в День матери о женщинах, которые прямо или косвенно влияли на развитие архитектуры. Историк искусства Наталия Шадрина расскажет о творческих и семейных партнёрствах, музаx архитекторов, меценатках и патронессах, а также о личных историях людей, формирующих пространство городов. Вечер дополнит дегустация вин, каждое из которых станет метафорой определённого типа женского влияния: мягкого, решительного, дерзкого или вдохновляющего. В дегустации участвуют Cremant de Limoux, Albarino Abellio, Loco Cimbali Orange, Crab & More Zinfandel и лёгкие закуски. В дегустационной части расскажут: — чем отличается игристое из Лиму от привычных просекко и шампанских; — почему Альбариньо стал одним из самых узнаваемых белых вин Испании; — что вообще такое «оранжевое вино» и почему его сейчас так много; — за что люди любят зинфандель. Спикеры — Наталия Шадрина (кандидат исторических наук, доцент КФУ) и сомелье Мария Соловьёва.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Отстань от себя
Отстань от себя

от 380₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста