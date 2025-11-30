Лекция в День матери о женщинах, которые прямо или косвенно влияли на развитие архитектуры. Историк искусства Наталия Шадрина расскажет о творческих и семейных партнёрствах, музаx архитекторов, меценатках и патронессах, а также о личных историях людей, формирующих пространство городов. Вечер дополнит дегустация вин, каждое из которых станет метафорой определённого типа женского влияния: мягкого, решительного, дерзкого или вдохновляющего. В дегустации участвуют Cremant de Limoux, Albarino Abellio, Loco Cimbali Orange, Crab & More Zinfandel и лёгкие закуски. В дегустационной части расскажут: — чем отличается игристое из Лиму от привычных просекко и шампанских; — почему Альбариньо стал одним из самых узнаваемых белых вин Испании; — что вообще такое «оранжевое вино» и почему его сейчас так много; — за что люди любят зинфандель. Спикеры — Наталия Шадрина (кандидат исторических наук, доцент КФУ) и сомелье Мария Соловьёва.