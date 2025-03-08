На лекции ты узнаешь: • почему женщины-архитекторы были такой редкостью в советские годы и когда это изменилось; • когда появилось слово «архитекторка»; • как по проектам женщин в XX веке были построены здание в виде серпа и молота, московское метро и другие яркие объекты; • что сегодня строят выдающиеся женщины-архитекторы по всему миру и есть ли среди них наши соотечественницы; • в создании каких казанских проектов участвовали женщины-архитекторы и женщины-инженеры. Лектор: Юлия Глазырина — историк архитектуры, архитектор, реставратор, руководитель Школы Дизайна DH Казань. Организаторы рекомендуют прийти к 14:30 — перед лекцией предусмотрены welcome drink (бокал игристого вина) и экскурсия по выставке галереи «Смена».