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Зелёный своп

улица Сибирский Тракт, 23А, 2 этаж, 20 кабинет

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Весенний обмен растениями в Green Market. Можно принести: - здоровые растения, черенки, срезы, отростки и т.п. - горшочки (помытые, в хорошем состоянии), декор для растений, вазочки и пр. - удобрения, грунты и пр. Правила зеленого обмена: - приносите то, что вам не нужно из списка выше - выставляй на столе для обмена - можно взять со стола что-то взамен оставленного. Организаторы просят позаботиться об упаковке заранее, учитывая погоду. Лишнюю упаковку нужно будет забрать с собой. Хорошим вариантов в такую погоду будет сумка-термос/сумка-холодильник. А если ты заботливо обработаешь растения перед тем как принести их на своп - то получишь +100500 к карме :)

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