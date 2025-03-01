Весенний обмен растениями в Green Market. Можно принести: - здоровые растения, черенки, срезы, отростки и т.п. - горшочки (помытые, в хорошем состоянии), декор для растений, вазочки и пр. - удобрения, грунты и пр. Правила зеленого обмена: - приносите то, что вам не нужно из списка выше - выставляй на столе для обмена - можно взять со стола что-то взамен оставленного. Организаторы просят позаботиться об упаковке заранее, учитывая погоду. Лишнюю упаковку нужно будет забрать с собой. Хорошим вариантов в такую погоду будет сумка-термос/сумка-холодильник. А если ты заботливо обработаешь растения перед тем как принести их на своп - то получишь +100500 к карме :)