Проект посвящён казанскому периоду творчества художника Алексея Аникеенка, контексту художественных и духовных поисков казанских шестидесятников и необычным пересечениям со светомузыкальными экспериментами СКБ «Прометей». На выставке будут представлены работы художника, а также архивные фото и документы. Первые кураторские экскурсии пройдут 14 и 15 июня в 14:00. В остальные дни кураторские экскурсии проходят в 15:00 по пятницам.