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«Здравствуй, Лёша!» Алексей Аникеенок, Булат Галеев и казанская Оттепель

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Проект посвящён казанскому периоду творчества художника Алексея Аникеенка, контексту художественных и духовных поисков казанских шестидесятников и необычным пересечениям со светомузыкальными экспериментами СКБ «Прометей». На выставке будут представлены работы художника, а также архивные фото и документы. Первые кураторские экскурсии пройдут 14 и 15 июня в 14:00. В остальные дни кураторские экскурсии проходят в 15:00 по пятницам.

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