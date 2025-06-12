«Здравствуй, Лёша!» Алексей Аникеенок, Булат Галеев и казанская Оттепель
улица Бурхана Шахиди, 7
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Проект посвящён казанскому периоду творчества художника Алексея Аникеенка, контексту художественных и духовных поисков казанских шестидесятников и необычным пересечениям со светомузыкальными экспериментами СКБ «Прометей». На выставке будут представлены работы художника, а также архивные фото и документы. Первые кураторские экскурсии пройдут 14 и 15 июня в 14:00. В остальные дни кураторские экскурсии проходят в 15:00 по пятницам.
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