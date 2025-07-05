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Про событие
Самый вайбовый вечер лета - вечернее катание на сапах на озере Яльчик в Марий Эл. Устрой себе проводы солнца на безмятежном лесном озере. А после будут посиделки у костра с гитаристом. Пой песни, жарь сосиски и маршмеллоу. Фонарики, вино и душевная компания дополнят атмосферу. Для бронирования пиши https://t.me/otdelzaboty_bz Точное время и локацию уточняй у организаторов.
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