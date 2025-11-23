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За синей границей
улица Мусы Джалиля, 7
Начало:
Завершение:
1700₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
Спектакль о выборе. Плыть по течению или плыть к свободе? У Анны и Андре небогатый выбор: плыть по течению и быть перемолотыми системой или плыть к свободе через Балтийское море. История двух друзей, которые сбежали из ГДР за несколько месяцев до падения Берлинской стены.
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