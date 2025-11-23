Спектакль о выборе. Плыть по течению или плыть к свободе? У Анны и Андре небогатый выбор: плыть по течению и быть перемолотыми системой или плыть к свободе через Балтийское море. История двух друзей, которые сбежали из ГДР за несколько месяцев до падения Берлинской стены.