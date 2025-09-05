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Йога на рынке
улица Шамиля Усманова, 1
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Необычное
Про событие
Завершающее занятие йоги на рынке. Приходи чувствовать и делать в моменте, без оглядки на сегодня, завтра и вчера. В йоге невозможно убежать от настоящего. С собой — коврик и удобная одежда. Заряд на день и тёплая чашка кофе после практики — лучшее начало утра.
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