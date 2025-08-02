В эту субботу бери коврик, хорошее настроение и начни утро с йоги под dj-сеты besties: - GULSHAT - YADAR Выполнять асаны будешь под чутким крылом Юлианы Наверно, а она между прочим КМС по художественной гимнастике, так что поза собака мордой вниз получится у всех! После тренировки будут разливать травяной чай, не забудь термокружку. Место встречи - маленькое поле напротив ресторана «Лето» в Парке Горького.