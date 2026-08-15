Yaroki — продюсер, известный своим фирменным звучанием на стыке афро-хаус, дип-хаус и мелодичный хаус.. Его треки звучат на танцполах по всему миру, а энергичные сеты создают атмосферу, в которой невозможно стоять на месте. В этот вечер тебя ждут любимые ритмы, мощная энергетика, закат над городом и танцы до самого утра.