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Про событие
Yaroki — продюсер, известный своим фирменным звучанием на стыке афро-хаус, дип-хаус и мелодичный хаус.. Его треки звучат на танцполах по всему миру, а энергичные сеты создают атмосферу, в которой невозможно стоять на месте. В этот вечер тебя ждут любимые ритмы, мощная энергетика, закат над городом и танцы до самого утра.
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