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Yaroki

ЮГ22, улица Чернышевского, 8

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Yaroki — продюсер, известный своим фирменным звучанием на стыке афро-хаус, дип-хаус и мелодичный хаус.. Его треки звучат на танцполах по всему миру, а энергичные сеты создают атмосферу, в которой невозможно стоять на месте. В этот вечер тебя ждут любимые ритмы, мощная энергетика, закат над городом и танцы до самого утра.

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