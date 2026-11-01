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Яблочный пирог

MON
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Возьми немного стыда, добавь страх чужой оценки, несколько правил, переданных от матери к дочери, и щепотку того, что «так безопаснее». Смешай — и получишь рецепт, который передаётся из поколения в поколение. «Яблочный пирог» — пластический спектакль о мизогинии, которая проникает в повседневность, становится привычкой, а затем — частью взгляда на себя и друг друга. О том, как стремление быть принятой превращается в попытку соответствовать, а забота — в контроль. Как женщины могут передавать друг другу правила, которые когда-то причиняли боль им самим. Но кто придумал этот рецепт? Почему люди продолжают ему следовать? И можно ли перестать воспроизводить то, чему учили с детства, даже если это кажется единственным способом быть принятой и чувствовать себя в безопасности?

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