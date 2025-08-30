ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

White Place. Tantana Festival

White Place, Альфреда Халикова, 26

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 20000₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Музыкальный open-air на берегах Волги. В День Республики Татарстан и в честь Дня города состоится красочный мультикультурный фестиваль Tantana (в переводе с татарского — торжество). На одной площадке объединятся лучшие традиции, музыка и современное искусство Татарстана. Тебя ждут: — Лайв-выступления талантов родного края — от этнических проектов до современных исполнителей; — Танцы до утра с убойным лайнапом диджеев и live-артистов, которые создадут атмосферу настоящего праздника; — Белые шатры White Place — идеальное пространство для встречи культур, общения и вдохновения. Tantana — это праздник, который соединяет прошлое и будущее, традиции и современный ритм жизни.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Отстань от себя
Отстань от себя

от 380₽

Смерч
Смерч

от 195₽

по подписке
Beat Film 2026: «Канье Уэст: Во имя кого?»
Beat Film 2026: «Канье Уэст: Во имя кого?»
по подписке
Beat Film 2026: «Овсянка для чемпионов»
Beat Film 2026: «Овсянка для чемпионов»

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста