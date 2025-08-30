Музыкальный open-air на берегах Волги. В День Республики Татарстан и в честь Дня города состоится красочный мультикультурный фестиваль Tantana (в переводе с татарского — торжество). На одной площадке объединятся лучшие традиции, музыка и современное искусство Татарстана. Тебя ждут: — Лайв-выступления талантов родного края — от этнических проектов до современных исполнителей; — Танцы до утра с убойным лайнапом диджеев и live-артистов, которые создадут атмосферу настоящего праздника; — Белые шатры White Place — идеальное пространство для встречи культур, общения и вдохновения. Tantana — это праздник, который соединяет прошлое и будущее, традиции и современный ритм жизни.