Возраст 0+
Выставки
Концерты
Необычное
Про событие
В последний день новогодних праздников в Саду рыбака пройдёт традиционное выступление хора. В этот вечер вокальный ансамбль «Атмосфера» исполнит знаменитые новогодние композиции и любимые праздничные песни на русском и английском языках. Место встречи — возле фонтана.
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи