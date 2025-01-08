В последний день новогодних праздников в Саду рыбака пройдёт традиционное выступление хора. В этот вечер вокальный ансамбль «Атмосфера» исполнит знаменитые новогодние композиции и любимые праздничные песни на русском и английском языках. Место встречи — возле фонтана.