Олег Львович Иванов (1961-2020) — художник-живописец, представитель казанского авангарда рубежа XX-XXI веков. Персональная выставка художника в ГСИ ГМИИ РТ раскрывает ключевые темы в его творчестве. В экспозицию вошли более 70 картин из собраний ГМИИ РТ, галереи «Дом ART», а также частных коллекций. Режим работы: пн — выходной, вт-вс — с 11:00-20:00