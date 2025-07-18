«Жизнь» Олега Иванова
улица Карла Маркса, 57
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Выставки
Про событие
Олег Львович Иванов (1961-2020) — художник-живописец, представитель казанского авангарда рубежа XX-XXI веков. Персональная выставка художника в ГСИ ГМИИ РТ раскрывает ключевые темы в его творчестве. В экспозицию вошли более 70 картин из собраний ГМИИ РТ, галереи «Дом ART», а также частных коллекций. Режим работы: пн — выходной, вт-вс — с 11:00-20:00
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