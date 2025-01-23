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Про событие
И снова вечер винила! На очереди ставить пластинки очень многогранная личность — Александр Баранов — старший бармен Reborn, обладатель хорошего музыкального вкуса, ценитель и автор отменных напитков. Саша не только подобрал отличный плейлист из своей личной музыкальной коллекции, но и объехал полгорода в поисках лучших произведений для тебя. В программе пластинки в жанрах Classic Rock, Jazz и Pop.
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