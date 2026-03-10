Ужасы — один из старейших жанров в искусстве. В этом нет ничего удивительного: люди всегда любили, смеялись и боялись. Поговоришь о феномене страшных историй и их привлекательности, о развитии ужасов в литературе и кино и о нынешнем состоянии жанра. Как страхи людей меняются со приходом разных эпох? Чем ужасное отличается от страшного? Где грань между жанрами? Как «Франкенштейн» повлиял на культуру? И наконец, зачем вообще смотреть фильмы ужасов, если жизнь сегодня недалеко от них ушла? В рамках первой лекции цикла поговоришь о самом определении ужасов как жанра, причинах, по которым на протяжении столетий люди снова и снова обращаются к страшным историям, и кратко обратишься к развитию жанра в литературе и кино. Спикер: Алексей Мелихов — кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы КФУ.