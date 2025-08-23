Второй раунд на Московском рынке
улица Шамиля Усманова, 1
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Про событие
Выходные на Московском рынке. Винтажный маркет / турнир по настольному теннису / апсайкл-мастерская / винил и DJ’s В программе: — винтажный маркет с гастролями резидентов блошки на Тинчурина, городских шоу-румов винтажа, а также гараж-сэйл от друзей рынка — турнир по настольному теннису с секретным партнером и станция по кастомайзингу ракеток — апсайкл-мастерская для взрослых и детей — уличная еда и музыка вне времени
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