Выходные на Московском рынке. Винтажный маркет / турнир по настольному теннису / апсайкл-мастерская / винил и DJ’s В программе: — винтажный маркет с гастролями резидентов блошки на Тинчурина, городских шоу-румов винтажа, а также гараж-сэйл от друзей рынка — турнир по настольному теннису с секретным партнером и станция по кастомайзингу ракеток — апсайкл-мастерская для взрослых и детей — уличная еда и музыка вне времени