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Второй раунд на Московском рынке

Московский рынок
улица Шамиля Усманова, 1

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Игры
Вечеринки
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Выходные на Московском рынке. Винтажный маркет / турнир по настольному теннису / апсайкл-мастерская / винил и DJ’s В программе: — винтажный маркет с гастролями резидентов блошки на Тинчурина, городских шоу-румов винтажа, а также гараж-сэйл от друзей рынка — турнир по настольному теннису с секретным партнером и станция по кастомайзингу ракеток — апсайкл-мастерская для взрослых и детей — уличная еда и музыка вне времени

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