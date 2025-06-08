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Встречи с психологом в парке

парк Чёрное озеро

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Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

В июне в парке «Черное озеро» пройдут две встречи с психологами Института и клиники «Инсайт». Расписание: 8 июня, 17:00 «Как договориться со страхами и тревогами, которые нас ограничивают?» Клинический психолог и преподаватель Светлана Берцец расскажет о природе страха, научит слышать свои тревоги и выполнять практические упражнения для развития смелости и уверенности в себе. 29 июня, 17:00 «Как соблюдать баланс между самокритикой и самопринятием?» Клинический психолог и преподаватель Марина Батаршина расскажет о происхождении внутреннего критика, его функциях и влиянии на психическое здоровье. Ты узнаешь, какие последствия вызывает чрезмерная самокритика, и как находить гармонию внутри себя. Вход свободный — регистрация не требуется. Встречи пройдут в амфитеатре парка.

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