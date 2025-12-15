Всемирный день чая отпразднуют в Мойчай.ру. Программа праздничного дня: 14:00 — экскурсия с чаепитием: расскажут всё об истории чайного клуба, о его концепции, а после угостят всеми 7-ю категориями китайского чая. 18:00 — бесплатная дегустация всех новинок.