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Всемирный день чая

Мойчай
улица Кави Наджми, 8А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Необычное
Еда

Про событие

Всемирный день чая отпразднуют в Мойчай.ру. Программа праздничного дня: 14:00 — экскурсия с чаепитием: расскажут всё об истории чайного клуба, о его концепции, а после угостят всеми 7-ю категориями китайского чая. 18:00 — бесплатная дегустация всех новинок.

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