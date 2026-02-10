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Независимый музыкальный фестиваль. 8 сцен и 30 музыкантов из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и городов Волги. амперметр — Казань Ваш Паникёр — Казань Жарок — Санкт-Петербург моя подавленная агрессия —Казань MC Каршы — Казань пляжные цветы — Москва суперпечаль :( — Казань Тимур Птахин — Казань Dainty — Казань Holofonote — Казань post-dukes — Ижевск Taraf — Казань Please Tokyo Please This Is Tokyo— Москва Гловертаун — Уфа Признаки ранней весны — Ростов-на-Дону Мерцание — Казань Один в оленьем парке — Чебоксары падение дома ашеров — Казань Рыцарь Диких Яблок — Санкт-Петербург Фасад — Ижевск Час до утра — Ижевск 11:11 — Нижний Новгород дом номер семнадцать — Йошкар-Ола Луговые Мари — Москва метеосводка — Казань Пайта — Москва равноденствие — Москва Толмачи — Казань У фестиваля нет одной сцены. Он пройдет сразу на нескольких площадках Казани. Места проведения: Московский рынок, Центр современной культуры «Смена», Бар «Фомин», Бар «Ща», Дом Актера, Бар «Соль» Полная программа: https://vsefest.ru/
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