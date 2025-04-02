Вращение сфер
улица Карла Маркса, 57
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100₽
Возраст 0+
Выставки
Про событие
Выставка фоторабот Романа Жучкова. Выполненные с применением объектива «fish-eye» фотографии автора по-новому раскрывают пространство космоса. Собирая в кадре световые следы движения небесных тел (при помощи длительной выдержки, доходящей до десятка часов), автор создает видимый образ хода времени.
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