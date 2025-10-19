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[солдаут] Возрождение глазами инженера

Branch Bistro, улица Сибгата Хакима, 62

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Завершение:

3900₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

Лекция об итальянской архитектуре с дегустацией вина. Вечер, где история архитектуры и вкус вина переплетаются в единое путешествие. На лекции расскажут: • почему дворцы стали символом новой эпохи; • чем отличается период Возрождения в Англии и Германии; • влияние семейных ценностей на вкус вина и облик европейских городов. Все вина подобраны так, чтобы передать целый спектр итальянской винной культуры. Ты прикоснёшься к искусству виноделия Азоло, познакомишься с семейной винодельней Тедески и попробуешь вино от Кантине ди Ора. Спикерами станут: Иван Ротов — эксперт компании «Глазами инженера», главный редактор краеведческого медиа «Крот Казанский». Тимур Маркин — сомелье виноторговой компании «Саман», эксперт в сфере вина и крепких спиртных напитков.

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