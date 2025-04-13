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Воскресный фест

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Самая разная музыка в исполнении казанских музыкантов. Каждый этим вечером обязательно найдёт что-то для себя. Будет металл, альтернативный, панк и поп-рок, будет веселая лёгкая музыка, будет всё и даже больше. Апрельским воскресным вечером на сцене «Ща» выступят: Cкандал / Red Sun / Boys! Ugh! / Apartaments Дух искренности, юности и нарождающегося лета. Бронь столиков +7 (937) 282-01-87

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