Самая разная музыка в исполнении казанских музыкантов. Каждый этим вечером обязательно найдёт что-то для себя. Будет металл, альтернативный, панк и поп-рок, будет веселая лёгкая музыка, будет всё и даже больше. Апрельским воскресным вечером на сцене «Ща» выступят: Cкандал / Red Sun / Boys! Ugh! / Apartaments Дух искренности, юности и нарождающегося лета. Бронь столиков +7 (937) 282-01-87