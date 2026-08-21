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Водонапорная башня

MON
улица Пушкина, 86

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Завершение:

от 900₽ до 1300₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Литературно-музыкальный перформанс от творческого объединения мадер норт, в котором текст Пелевина встраивается в музыкальное полотно как последовательность звучащих образов и воплощается на сцене актёром Владимиром Антиповым. «Водонапорная башня» — единственное произведение Пелевина в форме потока сознания: рассказ без точек, написанный в одно предложение. Такой способ письма соответствует минимализму в музыке — звук как беспрерывный поток. Текст рассказа несёт в себе много «звучащих» образов (взять хотя бы само название — «водонапорная башня»), а музыка в стиле минимализм раскрывает художественные детали текста и доводит их до предела. 1 час, 16+

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