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Влад Корж: Проверочный стендап-концерт

Тринити
улица Баумана, 44/8

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Влад уже три года занимается стендапом. За это время он успел своё стендап-комьюнити «Филиал Комедии», которое делает стендап в Казани. Так же он успел написать много шуток и решил наконец их собрать в полноценный стендап-концерт перед туром и сольниками в других городах. Экспрессивность, яркая и динамичная подача — стиль Влада. Без ванильных тем, только хлёсткий, местами даже грязный юмор. На всех площадках работают кухня и бар. Рекомендуется приходить за 30 минут до начала стендап-шоу чтобы успеть сделать заказ. Также купить билеты на стендап можно на месте при наличии свободных мест в зале. Мероприятие строго 18+. На входе могут попросить оригинал паспорта.

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