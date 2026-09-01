Два дня дымка над углями, аромата специй и тёплого сентября в Казани. 125 кухонь, 27 тонн еды, 85 000 гостей. Лучше приходить голодным ;) Что тебя ждёт? — Стритфуд и фуд-корт — Мастер-классы и шоу шефов — Главная сцена и музыка — Фермерский рынок и активности — Фотозоны и активности Программа: 12:00 — Открытие Стартует фуд-корт! 125 кухонь со всей страны разворачиваются в одном месте. Пробуешь, нюхаешь, влюбляешься в еду с первого укуса. Днём — мастер-классы и рынок Будешь учиться у лучших, пробовать новое и закупаться фермерскими продуктами. Дегустации, классы и живой гастрономический опыт. Вечером — Хедлайнеры на главной сцене 5 сентября — TERRY 6 сентября — Кристина С. Живой звук, ведущие, диджеи — музыка зажигает, когда солнце садится. Поздним вечером — Гастрошоу и активности Шоу шефов, крутые конкурсы и фотозоны для всех. 22:00 / 23:00 — Финал дня 5 сентября — до 22:00 6 сентября — до 23:00 Вход на фестиваль свободный.