Камерный оркестр под руководством Дмитрия Чиркова исполнит «Времена года» Вивальди, а также самые известные произведения Эйнауди, включая саундтрек к фильму «1+1». В визуальной части события зритель увидит мультимедийные копии главных произведений французских импрессионистов: Моне, Ренуар, Ван Гог, Гоген, Руссо, Модильяни, Синьяк, Дега и других. Благодаря большим экранам 360° и эффекту погружения событие пройдёт в необычном, иммерсивном формате: оркестр будет располагаться в центре зала, а зрители смогут свободно перемещаться вокруг.