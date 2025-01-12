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Про событие
Камерный оркестр под руководством Дмитрия Чиркова исполнит «Времена года» Вивальди, а также самые известные произведения Эйнауди, включая саундтрек к фильму «1+1». В визуальной части события зритель увидит мультимедийные копии главных произведений французских импрессионистов: Моне, Ренуар, Ван Гог, Гоген, Руссо, Модильяни, Синьяк, Дега и других. Благодаря большим экранам 360° и эффекту погружения событие пройдёт в необычном, иммерсивном формате: оркестр будет располагаться в центре зала, а зрители смогут свободно перемещаться вокруг.
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