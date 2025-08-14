На этой неделе пластинки будет ставить Артём Мустафин — организатор концертов и барабанщик, PR-менеджер, маркетолог. В этот вечер он соберёт за вертаком свою подборку звуков для идеального вечера: трип-хоп и ню-джаз, соул и фанк, атмосферная электроника и фирменные саундтреки Тарантино — всё, что создаёт настроение, в котором хочется задержаться. Четверг обещает быть особенным: бокальчик вина, терпкий коктейль или чего покрепче, лёгкий разговор в тёплой компании и музыка, которая запомнится.