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Vinyl time

Reborn
Право-Булачная улица, 29

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

На этой неделе пластинки будет ставить Артём Мустафин — организатор концертов и барабанщик, PR-менеджер, маркетолог. В этот вечер он соберёт за вертаком свою подборку звуков для идеального вечера: трип-хоп и ню-джаз, соул и фанк, атмосферная электроника и фирменные саундтреки Тарантино — всё, что создаёт настроение, в котором хочется задержаться. Четверг обещает быть особенным: бокальчик вина, терпкий коктейль или чего покрепче, лёгкий разговор в тёплой компании и музыка, которая запомнится.

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