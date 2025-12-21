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Вино глазами инженера: «Урбанизм в бокале: небоскрёбы и перляж, устремлённые ввысь»

Ля Фамилия, улица Федосеевская, 1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Вечер в компании игристого, современной архитектуры и панорамного вида на город. На лекции от Веры Силкиной узнаешь о том, как небоскрёбы изменили города и научили их расти вверх, а не вширь. Стремительные силуэты высоток стали символом мегаполисов, но за этой вертикальной смелостью стоит долгая история, технологические прорывы и непростые градостроительные решения. Лекцию дополнит дегустация игристых вин — их пузырьки, тянущиеся вверх, станут многословной метафорой устремлённого ввысь городского развития.

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