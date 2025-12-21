Вечер в компании игристого, современной архитектуры и панорамного вида на город. На лекции от Веры Силкиной узнаешь о том, как небоскрёбы изменили города и научили их расти вверх, а не вширь. Стремительные силуэты высоток стали символом мегаполисов, но за этой вертикальной смелостью стоит долгая история, технологические прорывы и непростые градостроительные решения. Лекцию дополнит дегустация игристых вин — их пузырьки, тянущиеся вверх, станут многословной метафорой устремлённого ввысь городского развития.