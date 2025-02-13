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Винные знакомства

Ресторан «Старый рояль», ул. Петербургская ул, 49

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Что это будет? 10 парней и 10 девушек встретятся в уютном ресторане. Сначала пройдёт увлекательная винная дегустация, которая погрузит всех в мир вина. И это будет первое знакомство этого вечера - для кого-то с новыми винами, для кого-то с винным миром в целом. Будет 4 вида вина в сопровождении лёгких закусок. Дегустация задаст душевную атмосферу, хорошее настроение и снимет волнение. По окончании дегустации начнутся знакомства - серия коротких свиданий по простым правилам. На следующий день после этого вечера каждому участнику будут высланы результаты встречи, с телефонами партнёров, если произошёл мэтч. Уже в этот день вы сможете отметить День влюбленных вместе! Однако после всего мероприятия никто не ограничивает сразу же подойти к понравившемуся партнеру и продолжить знакомство. Да и просто остаться и поужинать в ресторане будет приятно - тут прекрасная кухня, а еще традиционно вечером будет звучать живая музыка. Здесь может произойти не только романтическое знакомство, но и дружеское, а может и партнёрское. Всё в твоих руках, а вино поможет сделать волшебство. Регистрация в лс у организатора.

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