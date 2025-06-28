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  1. Казань
  2. События

Винно-речная прогулка

Чаша

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от 2500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

Речная прогулка на кораблике небольшой компанией с вином, лёгкими закусками, беседами и встречей заката. Что тебя ждёт: — небольшой уютный кораблик с профессиональным капитаном — красивая речная прогулка по реке Казанка — три вина в разных стилях с рассказами сомелье — правильные винные бокалы — лёгкие закуски — крутые виды на Кремль —и встреча заката. Место отправления: Чаша (подробности уточняй у организатора в лс). Длительность: 1 час.

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