Речная прогулка на кораблике небольшой компанией с вином, лёгкими закусками, беседами и встречей заката. Тема: Игристые вина. Что тебя ждёт: — небольшой уютный кораблик с профессиональным капитаном — красивая речная прогулка по реке Казанка — три вина в разных стилях с рассказами сомелье — правильные винные бокалы — лёгкие закуски — крутые виды на Кремль —и встреча заката. Место отправления: Чаша (подробности уточняй у организатора в лс). Длительность: 1 час.