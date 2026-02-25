Ветер дует в пользу сильных
Гладилова ул. 55а
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
В одном маленьком городке ходят слухи, что в некоем заброшенном санатории есть человек с загадочным даром. Он — снотолкователь. Уезжая из этого санатория, люди становятся счастливыми. Их главную проблему решает участковый заброшенного санатория — Кто такой участковый? — Как он толкует сны? — Какие преграды есть на пути к счастью? — Кто в это поверит? Узнаешь ответы на спектакле Даты: 25 и 26 февраля Сбор гостей в 18:30, начало в 19:00.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи