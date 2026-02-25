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Ветер дует в пользу сильных

Фабрика Алафузова
Гладилова ул. 55а

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

В одном маленьком городке ходят слухи, что в некоем заброшенном санатории есть человек с загадочным даром. Он — снотолкователь. Уезжая из этого санатория, люди становятся счастливыми. Их главную проблему решает участковый заброшенного санатория — Кто такой участковый? — Как он толкует сны? — Какие преграды есть на пути к счастью? — Кто в это поверит? Узнаешь ответы на спектакле Даты: 25 и 26 февраля Сбор гостей в 18:30, начало в 19:00.

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