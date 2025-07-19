Велопрогулка на 40 км от Казани до Голубых озер с сообществом KazVel и Тимуром Апеловым — опытным велопутешественником. Тебя ждут потрясающие виды, романтика дороги вдоль Казанки и 40 километров по загородным дорогам. Старт: возле станции «Компрессорный» (АЗС Irbis) Финиш: Малое Голубое озеро. — Участники должны быть физически готовы проехать 40 км и иметь опыт езды по проезжей части. — Велосипед и камера для колеса должны быть исправны и соответствовать размеру участников — Каждый участник должен иметь шлем, очки, велосипедные перчатки, солнцезащитный крем и литр воды на человека. Также необходимо взять с собой обед и перекус. — Участники несут ответственность за своё здоровье и безопасность. Необходима регистрация.