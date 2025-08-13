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Велоэкскурсия по Казани

Кремлёвская набережная, 33

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Завершение:

3000₽
Возраст 14+
Необычное

Про событие

Давно хотелось покататься по Казани на велосипеде со смыслом? В помощь познавательная экскурсия на велосипедах по историческому центру. Ты попадёшь на секретную крышу, где угостишься вкусным кофе. Старт от Кремлёвская наб., 33. *велосипеды предоставляются. Уточняй количество свободных мест и записывайся на экскурсию заранее.

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