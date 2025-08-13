Возраст 14+
Необычное
Про событие
Давно хотелось покататься по Казани на велосипеде со смыслом? В помощь познавательная экскурсия на велосипедах по историческому центру. Ты попадёшь на секретную крышу, где угостишься вкусным кофе. Старт от Кремлёвская наб., 33. *велосипеды предоставляются. Уточняй количество свободных мест и записывайся на экскурсию заранее.
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